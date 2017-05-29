Манчини встретился с Миллером
Итальянский тренер Роберто Манчини, который близок к подписанию контракта с «Зенитом», провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.
«Миллер провел встречу с Манчини.
Судя по книге, которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции», – написала в своем твиттере генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Накануне стало известно, что Манчини вылетел в Россию для подписания трехлетнего контракта с «Зенитом». Его ассистентом в России станет Фаусто Сальсано. Манчини будет зарабатывать в «Зените» 5-6 миллионов евро в год.
Миллер провел встречу с Манчини.— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) May 29, 2017
Судя по книге,которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции.. pic.twitter.com/lZe6L87tc8
Опрос
Сможет ли Манчини изменить «Зенит»?
- Да, станет чемпионом39%
- Нет, там все обречено29%
- Вообще все равно32%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.