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    Манчини встретился с Миллером

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия Газпром фото Алексей Миллер Тина Канделаки

    Итальянский тренер Роберто Манчини, который близок к подписанию контракта с «Зенитом», провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

    «Миллер провел встречу с Манчини.

    Судя по книге, которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции», – написала в своем твиттере генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

    Накануне стало известно, что Манчини вылетел в Россию для подписания трехлетнего контракта с «Зенитом». Его ассистентом в России станет Фаусто Сальсано. Манчини будет зарабатывать в «Зените» 5-6 миллионов евро в год.

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