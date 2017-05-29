Манчини встретился с Миллером

Итальянский тренер , который близок к подписанию контракта с «Зенитом», провел встречу с председателем правления «Газпрома» .

«Миллер провел встречу с Манчини.

Судя по книге, которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции», – написала в своем твиттере генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» .

Накануне стало известно, что Манчини вылетел в Россию для подписания трехлетнего контракта с «Зенитом». Его ассистентом в России станет Фаусто Сальсано. Манчини будет зарабатывать в «Зените» 5-6 миллионов евро в год.