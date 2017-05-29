Избившие зама Емельяненко братья Хирамагомедовы дисквалифицированы пожизненно

Как сообщили Sports.ru в Союзе ММА России, на внеочередном заседании Президиума организации принято решение о применении к спортсменам Гаджимураду Хирамагомедову и Гамзату Хирамагомедову следующих дисциплинарных мер за нарушение Устава (п.п. 2.4.9. и 3.2.) и Регламента Союза ММА России по этике: пожизненно дисквалифицировать и запретить участвовать в соревнованиях, проводимых Союзом ММА России.

Напомним, после турнира Fight Nights Global 65, который прошел 20 мая в Астане, боец Гаджимурад Хирамагомедов, проигравший раздельным решением судей Георгию Кичигину, вместе с братом Гамзатом пришел в гостиничный номер первого вице-президента Союза ММА России Радмира Габдуллина. После короткого разговора Габдуллин был избит. Он смог вылететь в Москву, где был экстренно госпитализирован с сотрясением мозга и двойным переломом челюсти.

Также на заседании Президиума были приняты следующие решения:

1. Направить информационные письма в российские организации, занимающиеся организацией и проведением соревнований и спортивных мероприятий по ММА о применении дисквалификационных мер по участию в соревнованиях в отношении указанных лиц;

2. Направить в Министерство спорта РФ письмо об исключении указанных лиц из состава спортивной сборной команды России по ММА;

3. Ходатайствовать перед ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» об увольнении Гамзата Хирамагомедова со ставки спортсмена-инструктора;

4. Вынести предупреждение Клубу единоборств «Крепость» за нарушение Устава Союза ММА России (п.п. 2.4.9. и 3.2.), Регламента Союза ММА по этике. В случае любого повторного нарушения – отстранение спортсменов клуба от любых соревнований, проводимых Союзом ММА России.

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