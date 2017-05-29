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    Слепцова, Кайшева и Слепов включены в состав резервной сборной России

    Теги Светлана Слепцова сборная России сборная России жен Анфиса Резцова Анастасия Загоруйко (Романова) Ольга Якушова (Галич) Виталий Норицын Алексей Слепов Владимир Брагин Семен Сучилов Ульяна Кайшева Павел Ланцов Ольга Шестерикова Тимур Махамбетов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Анастасия Егорова Дмитрий Иванов Никита Поршнев Екатерина Мошкова

    Резервная сборная России проведет подготовительный сбор в Чайковском с 6 по 27 июня.

    Первый предсезонный сбор мужская и женская команды проводили в Кисловодске.

    Состав резервной сборной России

    Мужчины: Семен Сучилов, Дмитрий Иванов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Тимур Махамбетов, Петр Пащенко, Алексей Слепов.

    Тренеры: Владимир Брагин, Сергей Белозеров.  

    Женщины: Светлана Слепцова, Ольга Шестерикова, Ульяна Кайшева, Анастасия Егорова, Екатерина Мошкова, Анастасия Загоруйко, Кристина Резцова, Ольга Якушова, Александра Алексешникова.

    Тренеры: Виталий Норицын, Павел Ланцов.

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