Слепцова, Кайшева и Слепов включены в состав резервной сборной России
Резервная сборная России проведет подготовительный сбор в Чайковском с 6 по 27 июня.
Первый предсезонный сбор мужская и женская команды проводили в Кисловодске.
Состав резервной сборной России
Мужчины: Семен Сучилов, Дмитрий Иванов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Тимур Махамбетов, Петр Пащенко, Алексей Слепов.
Тренеры: Владимир Брагин, Сергей Белозеров.
Женщины: Светлана Слепцова, Ольга Шестерикова, Ульяна Кайшева, Анастасия Егорова, Екатерина Мошкова, Анастасия Загоруйко, Кристина Резцова, Ольга Якушова, Александра Алексешникова.
Тренеры: Виталий Норицын, Павел Ланцов.
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