Слепцова, Кайшева и Слепов включены в состав резервной сборной России

Резервная сборная России проведет подготовительный сбор в Чайковском с 6 по 27 июня.

Первый предсезонный сбор мужская и женская команды проводили в Кисловодске.

Состав резервной сборной России

Мужчины: Семен Сучилов, Дмитрий Иванов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Тимур Махамбетов, Петр Пащенко, Алексей Слепов.

Тренеры: Владимир Брагин, Сергей Белозеров.

Женщины: Светлана Слепцова, Ольга Шестерикова, Ульяна Кайшева, Анастасия Егорова, Екатерина Мошкова, Анастасия Загоруйко, Кристина Резцова, Ольга Якушова, Александра Алексешникова.

Тренеры: Виталий Норицын, Павел Ланцов.