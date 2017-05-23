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    Андронов получил три предложения из НХЛ, Киселевич – два

    Теги ЦСКА сборная России возможные переходы Сергей Андронов НХЛ КХЛ Богдан Киселевич ЧМ-2017 Игорь Есмантович

    Хоккеисты ЦСКА Богдан Киселевич и Сергей Андронов получили предложения из НХЛ после выступления в составе сборной России на ЧМ.

    У нападающего Андронова есть контрактные предложения от трех североамериканских клубов, у защитника Киселевича – от двух.

    Контракт, связывающий Андронова с ЦСКА, будет действовать еще два года, контракт Киселевича – год. По словам президента московского клуба Игоря Есмантовича, соглашения с этими игроками не позволяют им отправиться в НХЛ раньше окончания срока действия контракта.

    В 10 матчах на ЧМ-2017 Андронов набрал 5 (3+2) очков. На счету Киселевича также 10 игр и 5 (3+2) результативных баллов.

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