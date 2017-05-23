Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту, двукратный олимпийский чемпион высказался на тему условий, в которых формируются хоккеисты в России.

– Блатные дети – одна из самых больших проблем. Мы же в Москве живем – знаем, о чем говорим. Родители сегодня платят за то, чтобы тренер ставил их сына в первую пятерку. Верят, что ребенок потом эти деньги вернет, сделав карьеру. Но это никогда не произойдет, сто процентов. И больше того: мы угробим тренера, которому сегодня эти деньги даем. Он уже никогда не будет по-другому работать.

Самое главное – спортивный принцип. Он в итоге и дает Рагулиных, ребят, у которых есть характер, которые пробивались не за счет финансовых возможностей папы или мамы. Надо, чтобы хоккеист всего добивался сам, соревнуясь с такими же.

За счет этого постоянного соревновательного момента он растет, движется вперед, появляются цели, задачи. Для него честь флага всегда будет важнее имени на спине. Это как раз воспитательный момент. Мы об этом должны говорить, наверное, прежде всего, а не ругать тех, кто этого не умеет делать, потому что они не виноваты в этом.

– Вы наблюдали как раз в матче с Канадой на нехватку характера, каких-то мужицких качеств?

– Конечно. И чего-то мужицкого не хватает, и навыков играть в сложных моментах на результат. Те лидеры, которые проявились, они еще, может, не набрались опыта, как играть в непростых ситуациях. А те, кто в нашей лиге (в – примечание Sports.ru) играет, – это совершенно другой уровень. Сравнивать его с уровнем НХЛ достаточно сложно, – ответил Фетисов.

Вячеслав Фетисов: «В КХЛ богатые клубы забирают лучших хоккеистов из других команд. Купленный результат ничего не стоит»