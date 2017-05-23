«Локомотив» готов повторить 100-миллионное предложение СКА по Гаврикову
«Локомотив» готов повторить контрактное предложение, которое СКА сделал ограниченно свободному агенту Владиславу Гаврикову.
СКА планировал приобрести права на защитника за 100 миллионов рублей. При этом 21-летний хоккеист пока не намерен перебираться в НХЛ, где в нем заинтересован «Коламбус».
В завершившемся сезоне на счету Гаврикова было 7 (3+4) очков в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+8» и 5 (1+4) очков в 15 играх плей-офф при полезности «+5». На ЧМ-2017 защитник провел 9 матчей, отметившись 2 (1+1) результативными баллами при показателе полезности «+9».
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