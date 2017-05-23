«Локомотив» готов повторить 100-миллионное предложение СКА по Гаврикову

«Локомотив» готов повторить контрактное предложение, которое сделал ограниченно свободному агенту Владиславу Гаврикову.

СКА планировал приобрести права на защитника за 100 миллионов рублей. При этом 21-летний хоккеист пока не намерен перебираться в , где в нем заинтересован «Коламбус».

В завершившемся сезоне на счету Гаврикова было 7 (3+4) очков в 54 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+8» и 5 (1+4) очков в 15 играх плей-офф при полезности «+5». На ЧМ-2017 защитник провел 9 матчей, отметившись 2 (1+1) результативными баллами при показателе полезности «+9».

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