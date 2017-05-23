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    Вячеслав Фетисов: «В КХЛ богатые клубы забирают лучших хоккеистов из других команд. Купленный результат ничего не стоит»

    Теги Вячеслав Фетисов Дмитрий Чернышенко Александр Медведев КХЛ

    Первый зампред комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о текущих проблемах КХЛ.

    «Изначально КХЛ создавалась именно для того, чтобы ребята из лиги могли приехать в сборную России и выиграть медали для страны. Конечно, в самой лиге все могло сложится немного лучше.

    Мы закладывали в основе нового турнира принципы равенства, но сейчас их нет. К примеру, худшая команда регулярного чемпионата должна была получать лучшего новичка, а также везде должен был быть потолок зарплат. Конкуренция должна быть в основе всего.

    «Сейчас такая ситуация, что порой большие и богатые клубы приезжают и забирают лучших хоккеистов из других команд.

    В этой ситуации, когда есть разделение на богатых и бедных, сложно оценить работу менеджмента клуба, так как купленный результат ничего не стоит», – заявил Фетисов.

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