Лучший защитник-бомбардир КХЛ Крис Ли ушел из «Магнитки»

Главный тренер магнитогорского Илья Воробьев рассказал, что защитник Крис Ли не вернется в команду.

«Сейчас в «Металлурге» идет обсуждение состава к новому сезону. Нас покидает определенная группа игроков.

Если говорить персонально об игроках, то у нас идет диалог с Данисом Зариповым и его агентом.

команду однозначно покинет. Он выразил нам благодарность. Мы все прекрасно понимаем. У него имеются некие проблемы с семьей, из-за чего ему нужно играть либо за океаном, либо в Швейцарии», – заявил Воробьев в эфире программы «100% Хоккея» на радио «Спорт FM».

Крис Ли провел 4 сезона в «Металлурге» и выиграл два Кубка Гагарина. В 227 матчах регулярного чемпионата он набрал 179 (44+135) очков.

Канадец стал лучшим защитником-бомбардиром, набрав 65 (14+51) очков в 60 матчах в этом сезоне. Это новый рекорд результативности чемпионатов СССР и России для игроков обороны за один сезон.

В Кубке Гагарина-2016/17 Ли также стал самым результативным защитником, на его счету 21 (1+20) очко в 21 матче.