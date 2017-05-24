Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» высказался по поводу ситуации с правами на показ Кубка конфедераций и в России.

– На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка Конфедераций у России нет. А турнир начнется уже через месяц. Поэтому ожиданий никаких у меня пока нет. Соответственно пока никто из федеральных каналов телевизионного конгломерата (Первый канал, ВГТРК и – прим. Sports.ru) не знает, какие игры будут показывать.

Целый турнир или только игры сборной России? Ответов пока на этот вопрос нет. К полномасштабному освещению турнира «Матч ТВ», например, готов – нужно дождаться ясности по медиаправам.

Самое интересное, что все будут критиковать телевидение, абсолютно не задумываясь об этих нюансах. А сетку вещания надо составлять уже сейчас.

– И кто же должен этим заниматься?

– Вопрос не ко мне, – сказал Карпин.

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