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    Валерий Карпин: «Федеральные каналы не знают, как будут показывать Кубок конфедераций»

    Теги телевидение Валерий Карпин Первый канал ЧМ-2018 Кубок конфедераций ВГТРК Матч ТВ

    Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался по поводу ситуации с правами на показ Кубка конфедераций и ЧМ-2018 в России.

    – На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка Конфедераций у России нет. А турнир начнется уже через месяц. Поэтому ожиданий никаких у меня пока нет. Соответственно пока никто из федеральных каналов телевизионного конгломерата (Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» – прим. Sports.ru) не знает, какие игры будут показывать.

    Целый турнир или только игры сборной России? Ответов пока на этот вопрос нет. К полномасштабному освещению турнира «Матч ТВ», например, готов – нужно дождаться ясности по медиаправам.

    Самое интересное, что все будут критиковать телевидение, абсолютно не задумываясь об этих нюансах. А сетку вещания надо составлять уже сейчас.

    – И кто же должен этим заниматься?

    – Вопрос не ко мне, – сказал Карпин.

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