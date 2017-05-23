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    Массимо Каррера: «Россия – одна из ведущих стран в мире, тут никаких сомнений нет»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о жизни в России и о своих любимых местах в Москве.

    «Россия – одна из ведущих стран в мире, тут никаких сомнений нет; другое дело, что кому-то та или иная страна может не подходить по каким-то личным соображениям, но мне вот Россия нравится! Нравится она и моей семье, а также нашим друзьям, которые посещают Москву.

    Что касается зарубежных тренеров и игроков, то мне трудно говорить за них; пожалуй, я бы только отметил, что чемпионату России не хватает рекламы в Европе.

    Скажем, в Италии его показывали после Евро-2008, но затем перестали. Чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии показывают везде, так что у них объективно больше зрителей по всему миру.

    Мое любимое место – Тарасовка. Москва – прекрасный город, но у меня было не так много времени, чтобы с ним близко познакомиться. Я ведь и жил по большей части в этом сезоне именно в Тарасовке, только в самом конце временно переехал в отель в центре города, когда подъехала моя жена.

    Но кое-что мы, конечно, посмотреть успели, и масштабы города впечатляют. А когда про Красную площадь говорят, что она одна из самых красивых в мире, – это правда», – сказал Каррера.

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