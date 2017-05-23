Экс-пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе прокомментировала реакцию на возвращение Марии Шараповой после дисквалификации.

– Перед возвращением Шараповой вы сказали, что ее не ждут теннисистки. Потому что сильная или из-за допинговой истории?

– Больше второе. У людей сформировалось мнение, что Маша что-то принимала, когда играла с ними. И что это давало ей преимущество. Им кажется, что сейчас она должна на общих основаниях проходить квалификацию. Хотя Чиличу давали уайлд-кард. Троицки тоже давали. Не понимаю, почему ей не должны давать?

– Вы рассказывали, что Шарапова в сборной и на турнирах разная.

– Да, в команде она более открытая. Пыталась общаться, шутить. Чувствовался командный дух, и Маша была раскрепощена. На турнирах же у каждого своя история, образ. Она вот не хочет общаться с игроками. И этим многим не нравится. Но это ее дело. Она приезжает на турнир, чтобы выиграть и дать интервью, потому что это важно в плане рекламы. Все. Больше она никому не обязана.

А то я с Корне пару раз не поздоровалась, так она обиделась и начала говорить: «Как это так, она ходит и не общается?» Но надо понимать, что в Туре так много людей, особенно на «Больших шлемах». С кем-то из них ты общаешься больше, с кем-то вообще нет, иначе некогда будет играть. Иногда просто уходишь в себя. Вот Маша абстрагирована от всех.

– Что у Кафельникова с Шараповой?

– Женя на самом деле ведет себя не как вице-президент федерации, а как диванный аналитик, которому показали, что есть клавиатура и твиттер. Он такой хлопает в ладоши, и давай строчить сообщения по каждому поводу. Но зачем? Что он хочет этим сказать? Какая у него стратегия? Непонятно никому.

К Маше у него какие-то личные обиды. Есть мнение, что это как-то связано с тем, что оба из Сочи. Но, возможно, причин больше, и они гораздо глубже.

– Вы брали у него интервью. В нем он сливался с каждого вопроса.

– Да, он вел себя высокомерно. Не хотел говорить. Но меня это не обидело, потому что с журналистами все ведут себя по-разному.

– Он был мужиком в интервью?

– Он был собой. Тем, кем он позиционирует себя, когда общается с людьми.

– Человеком, который сливается и меняет мнение?

– Получается, что так. Правда, мы все меняем мнение. Но здесь дело даже не в мнении, а в том, как он публично ведет себя, будучи вице-президентом ФТР.

– Может, он тролль?

– Нет. Думаю, что это его искренняя позиция, – приводит слова Чакветадзе Eurosport.ru.