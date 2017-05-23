Президент РФПЛ Сергей Прядкин выступил за сокращение бесплатных трансляций матчей на телевидении.

«Сейчас около ста матчей были показаны на общедоступном канале ( – примечание Sports.ru), то есть в среднем 3,3 матча за тур. С точки зрения пропаганды футбола это хорошо. Но с точки зрения коммерции – это большое количество.

Оптимальное количество – два матча за тур. Остальное болельщик, если любит свою команду, может купить.

В России должна быть комбинированная модель, которая бы подразумевала трансляцию как в платном, так и открытом доступе. Эта модель для нас наиболее оптимальна», – сказал функционер.

Ранее Прядкин говорил о том, что доходы РФПЛ от трансляций на территории России составляют около 30 миллионов долларов, еще около 7 миллионов поступает от продажи телевизионных прав за рубеж.

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