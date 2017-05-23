Сергей Прядкин: «Бесплатно надо показывать два матча за тур. Остальное болельщик может купить»
Президент РФПЛ Сергей Прядкин выступил за сокращение бесплатных трансляций матчей на телевидении.
«Сейчас около ста матчей были показаны на общедоступном канале («Матч ТВ» – примечание Sports.ru), то есть в среднем 3,3 матча за тур. С точки зрения пропаганды футбола это хорошо. Но с точки зрения коммерции – это большое количество.
Оптимальное количество – два матча за тур. Остальное болельщик, если любит свою команду, может купить.
В России должна быть комбинированная модель, которая бы подразумевала трансляцию как в платном, так и открытом доступе. Эта модель для нас наиболее оптимальна», – сказал функционер.
Ранее Прядкин говорил о том, что доходы РФПЛ от трансляций на территории России составляют около 30 миллионов долларов, еще около 7 миллионов поступает от продажи телевизионных прав за рубеж.
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