Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Реал» установил рекорд, забив в 62 матче подряд

    Теги Бавария Реал Мадрид Севилья примера Испания рекорды Начо Фернандес

    Защитник «Реала» Начо открыл счет в матче чемпионата Испании против «Севильи» (2:0, первый тайм).

    Таким образом, королевский клуб забил в 62-м матче подряд во всех турнирах – в последний раз мадридцы не сумели поразить ворота соперника в апреле прошлого года в полуфинале ЛЧ против «Манчестер Сити» (0:0).

    «Реал» побил рекорд «Баварии» по продолжительности результативной серии в топ-5 европейских лиг.

    Мюнхенский клуб забивал в 61 матче подряд в период с марта 2013 года по апрель 2014-го.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться