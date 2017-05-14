«Реал» установил рекорд, забив в 62 матче подряд

Защитник Начо открыл счет в матче чемпионата Испании против «Севильи» (2:0, первый тайм).

Таким образом, королевский клуб забил в 62-м матче подряд во всех турнирах – в последний раз мадридцы не сумели поразить ворота соперника в апреле прошлого года в полуфинале ЛЧ против «Манчестер Сити» (0:0).

«Реал» побил рекорд «Баварии» по продолжительности результативной серии в топ-5 европейских лиг.

Мюнхенский клуб забивал в 61 матче подряд в период с марта 2013 года по апрель 2014-го.