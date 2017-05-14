НБА. Финал Западной конференции. Первый матч. «Голден Стэйт» примет «Сан-Антонио»
В воскресенье, 14 мая, в рамках плей-офф НБА-2017 пройдет первый матч финала Западной конференции между «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».
НБА
Плей-офф
Финал Западной конференции
Первый матч
- Дата проведения
- 14 мая, 22.30, «Oracle Arena»
- Сан-Антонио
- Ленард (18 + 8 подборов), Олдридж (17), Грин (6), Пау Газоль (5), Миллс (2).
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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