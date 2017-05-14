В воскресенье, 14 мая, в рамках плей-офф НБА-2017 пройдет первый матч финала Западной конференции между «Голден Стэйт» и .

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Первый матч

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика НБА