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    НБА. Финал Западной конференции. Первый матч. «Голден Стэйт» примет «Сан-Антонио»

    Теги результаты Голден Стэйт Сан-Антонио НБА НБА плей-офф

    В воскресенье, 14 мая, в рамках плей-офф НБА-2017 пройдет первый матч финала Западной конференции между «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».

    НБА

    Плей-офф

    Финал Западной конференции

    Первый матч

    Голден Стэйт – Сан-Антонио 42:62 (2 четверть)
    Дата проведения
    14 мая, 22.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча
    Голден Стэйт
    Карри (14), Дюрэнт (14), Пачулия (4), Томпсон (3), Грин (2).
    Сан-Антонио
    Ленард (18 + 8 подборов), Олдридж (17), Грин (6), Пау Газоль (5), Миллс (2).

    Счет в серии – 0-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Статистика НБА

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