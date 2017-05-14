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    Жозе Моуринью: «На данный момент мы не хотим играть в АПЛ»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Тоттенхэм

    Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью подвел итоги матча чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:2).

    «После того как счет стал 0:2, нам надо было прибавлять, мы стали действовать сбалансированнее. Я доволен тем, как сыграли мои парни. Но мы пропустили два простых гола.

    Я часто слышу, что мы сделали ставку на Лигу Европы, но это не так. Нельзя успешно выступать в двух крупных турнирах, когда в составе 15 человек.

    Кому надо было играть в этом матче, те сыграли, а мы избежали травм. На данный момент мы не хотим играть в АПЛ.

    Сейчас не время думать о следующем сезоне – я буду готовиться к финалу, который нас ждет», – сказал Моуринью.

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