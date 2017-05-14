Хореограф Илья Авербух заявил, что в женском одиночном катании намерен сотрудничать только с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«Могу вам сказать, что на данный момент у нас поставлено больше половины произвольной программы для Жени. После ее возвращения из отпуска мы доделаем произвольную и возьмемся за короткую.

В приоритете у меня, конечно, Евгения Медведева. Мне поступали предложения от различных фигуристок, в том числе и от Лены Радионовой. Но при всем ее большом таланте, в женском одиночном катании я сотрудничаю только с Женей Медведевой, несмотря ни на что», – сказал Авербух.