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    Илья Авербух: «Отказался от предложения Радионовой, потому что сотрудничаю только с Медведевой»

    Теги Илья Авербух сборная России женское катание Елена Радионова Евгения Медведева

    Хореограф Илья Авербух заявил, что в женском одиночном катании намерен сотрудничать только с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

    «Могу вам сказать, что на данный момент у нас поставлено больше половины произвольной программы для Жени. После ее возвращения из отпуска мы доделаем произвольную и возьмемся за короткую.

    В приоритете у меня, конечно, Евгения Медведева. Мне поступали предложения от различных фигуристок, в том числе и от Лены Радионовой. Но при всем ее большом таланте, в женском одиночном катании я сотрудничаю только с Женей Медведевой, несмотря ни на что», – сказал Авербух.

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