Надаль сравнялся с Джоковичем по количеству побед на «Мастерсах» и вернется в Топ-4

Испанец Рафаэль Надаль, в финале турнира в Мадриде обыгравший австрийца Доминика Тима со счетом 7:6, 6:4, выиграл 30-й «Мастерс» в карьере. Таким образом, испанец сравнялся с , и теперь они делят первое место по этому показателю в истории.

Испанец в пятый раз победил в Мадриде, а в этом сезоне выиграл третий титул подряд. Впервые с 2013 года ему удалось выиграть на грунте 15 матчей подряд. Тогда он победил в Барселона, Мадриде и Риме, а сейчас – в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде, а в Риме выступит на следующей неделе. В этом сезоне Надаль, еще не сыграв в Риме, уже набрал на грунте 2500 очков – это его лучший показатель на турнирах, предшествующих «Ролан Гаррос», с 2013 года (тогда на четырех турнирах он набрал 3100 очков).

По итогам турнира в Мадриде Надаль обойдет в рейтинге и станет четвертой ракеткой мира. Кроме того, испанец станет лидером чемпионской гонки АТР.