Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о матче чемпионата России против (4:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Митрофанов.

– Сегодня был непростой матч, мы играли против команды, которая выиграла два последних матча.

К тому же это был последний домашний матч в сезоне, и ребята тоже чувствовали ответственность. Все это сказалось на игре.

До тех пор, пока выполнялся план на игру, результат был более чем положительный, удалось забить четыре гола, но потом сбросили обороты, возможно, держа в уме уже следующую игру, которая состоится через два дня.

Две из трех замен сегодня были вынужденные, пришлось менять игроков обороны, а обычно тренеры этого делают. И Мевля, и Симич не были готовы играть всю игру. Мевля еще в перерыве сказал, что играть не может. Уговорили его провести еще 15 минут. Это все сказалось на оборонительных действиях.

У Киреева порвались связки, вышла ключица, потребуется операция, будут зашивать.

- От чего будет зависеть, продолжит ли тренерский штаб Бердыева работу с «Ростовом» в следующем сезоне?

– От результатов это вряд ли будет зависеть, потому что ребята заслужили самых добрых слов во всех отношениях, ну а все проблемы, которые сопровождали нас здесь с первого же дня, остаются. Это отсутствие финансовой стабильности, отсутствие программной работы на развитие, где завтрашний день продуман и финансово обеспечен – этого по-прежнему нет. Если к этому добавить максимализм Бердыева, который никогда ничего не делает второпях и как-нибудь... Он всегда работает на перспективу, стремится к тому, чтобы все, что он делает, имело под собой базу. Когда ее нет, работать очень сложно. Я думаю, вопрос, останется ли тренерский штаб работать в «Ростове», зависит от того, как сложатся финансовые и инфраструктурные составляющие, – сказал Данильянц.