Гран-при Испании. Стартовый порядок
Гран-при Испании
Барселона-Каталония, Монмело
14 мая 2017 года
Гонка
Стартовый порядок
- Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
- Себастьян Феттель («Феррари»)
- Валттери Боттас («Мерседес»)
- Кими Райкконен («Феррари»)
- Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
- Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
- Фернандо Алонсо («Макларен»)
- Серхио Перес («Форс-Индия»)
- Фелипе Масса («Уильямс»)
- Эстебан Окон («Форс-Индия»)
- Кевин Магнуссен («Хаас»)
- Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
- Нико Хюлькенберг («Рено»)
- Ромен Грожан («Хаас»)
- Паскаль Верляйн («Заубер»)
- Маркус Эрикссон («Заубер»)
- Джолион Палмер («Рено»)
- Ланс Стролл («Уильямс»)
- Даниил Квят («Торо Россо»)
- Стоффель Вандорн («Макларен»)*
* – потерял 10 мест за замену нескольких элементов силовой установки
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