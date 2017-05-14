Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гран-при Испании. Стартовый порядок

    Теги результаты Гран-при Испании Кими Райкконен Фелипе Масса Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Валттери Боттас Серхио Перес Джолион Палмер Маркус Эрикссон Даниэль Риккардо Даниил Квят Кевин Магнуссен Паскаль Верляйн Стоффель Вандорн Эстебан Окон Макс Ферстаппен Ланс Стролл

    Гран-при Испании
    Барселона-Каталония, Монмело
    14 мая 2017 года
    Гонка
    Стартовый порядок

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Себастьян Феттель («Феррари»)
    3. Валттери Боттас («Мерседес»)
    4. Кими Райкконен («Феррари»)
    5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    6. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
    7. Фернандо Алонсо («Макларен»)
    8. Серхио Перес («Форс-Индия»)
    9. Фелипе Масса («Уильямс»)
    10. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
    11. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    12. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
    13. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    14. Ромен Грожан («Хаас»)
    15. Паскаль Верляйн («Заубер»)
    16. Маркус Эрикссон («Заубер»)
    17. Джолион Палмер («Рено»)
    18. Ланс Стролл («Уильямс»)
    19. Даниил Квят («Торо Россо»)
    20. Стоффель Вандорн («Макларен»)*

    * – потерял 10 мест за замену нескольких элементов силовой установки

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться