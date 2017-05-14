Чемпионат Голландии. «Фейеноорд» был сильнее «Хераклеса» благодаря хет-трику Кюйта и выиграл первое чемпионство за 18 лет
В заключительном туре чемпионата Голландии определился чемпион. «Фейеноорд», опередивший «Аякс» на 1 очко, впервые за 18 лет стал чемпионом страны.
Чемпионат Голландии
34-й тур
- Дата проведения
- 14 мая, 15.30, «Конинг Виллем II»
-
Виллем II –
Лампру, Петерс, Лахман, ван Анхольт, Кали, Кок, Схюрман, Ойо (Херкенс, 69), Хайе (Кру, 52), Фран Соль, Абубакар (Уларе, 51).
-
Аякс –
Онана, Санчес, Ридевалд, Тете, де Лигт (Вестерманн, 71), де Йонг, ван де Бек (Нури, 52), Нерес, Классен, Клюйверт, Дольберг (Траоре, 46).
- Предупреждение:
- Петерс (85).
- Дата проведения
- 14 мая, 15.30, «Фейеноорд»
-
Фейеноорд –
Джонс, Боттегин, Конголо (Нелом, 53), Ниукоп (Карсдорп, 81), ван дер Хейден, Кюйт, Торнстра, Бергейс, Эль-Ахмади, Элиа (Басаджикоглу, 76), Йоргенсен.
-
Хераклес –
Кастро, Хогма, те Вирик, Брейкерс, Фледдерус, Ниемейер (ван Ойен, 74), Пелупесси, Кювас, Брюнс (Проппер, 82), Петерсон (Дарри, 80), Арментерос.
- Предупреждения:
- Брюнс (29), ван дер Хейден (38), те Вирик (83), Кюйт (84).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.