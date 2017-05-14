В заключительном туре чемпионата Голландии определился чемпион. «Фейеноорд», опередивший на 1 очко, впервые за 18 лет стал чемпионом страны.

Чемпионат Голландии

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица эредивизии

Статистика эредивизии