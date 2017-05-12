Владелец Леонид Федун высказался на тему судейства.

«У меня есть рекомендация судьям и журналистам. Часто пишут – вот тут нужно назначить пенальти, потому что было касание. Например, когда играли с «Уфой», Кутепов коснулся игрока соперника и тот упал. Но разве футбол – это бесконтактный вид спорта? Вроде бы контактный…

Мне понравилось, как сделали в Англии. У них вначале тоже были жесткие рекомендации, а потом ввели негласное правило: «Если можно не давать пенальти – не давай». Можно не фиксировать нарушение – не фиксируй. Можно не фиксировать офсайд – не фиксируй. А не наоборот.

Это совсем другая идеология. Так создается контактная быстрая игра. Когда наши команды попадают в Лиге чемпионов на английского или немецкого арбитра, они теряются, поскольку не привыкли к такому судейству.

Приведу пример с Дзюбой. У нас он не забивал столько, сколько в . Почему? Там ему стали давать бороться. А в «Спартаке» на любое касание, когда защитник поднимал ножки и падал, тут же следовал свисток. А в Питере он, в силу определенных причин, от этого освобожден и стал совершенно другим игроком. Каким и должен быть мощный форвард, главное для которого – голы.

Еще раз хочу передать эту мысль: можно здесь не давать пенальти? Зачем дали? Можно было не назначать штрафной? Зачем назначили? Можно было не удалять игрока? Зачем удалили? Все это идет на благо развитию футбола. Судья из центральной фигуры матча превращается в человека, который его обслуживает», – изложил свою позицию бизнесмен.

«Работал в КГБ, хотелось почувствовать себя мужиком». Кто рулит российскими судьями