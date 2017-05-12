Виталий Мутко – Дмитрию Медведеву: «В футболе порвем всех»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями сборных России поговорил с вице-премьером РФ и главой РФС Виталием Мутко о российском футболе
- А что с футболом, Виталий Леонтьевич?
– В футболе порвем всех, – ответил Мутко.
Этим летом в России пройдет Кубок конфедераций, а через год – чемпионат мира.
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