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    Виталий Мутко – Дмитрию Медведеву: «В футболе порвем всех»

    Теги Виталий Мутко ЧМ-2018 Дмитрий Медведев Кубок конфедераций

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями сборных России поговорил с вице-премьером РФ и главой РФС Виталием Мутко о российском футболе

    - А что с футболом, Виталий Леонтьевич?

    – В футболе порвем всех, – ответил Мутко.

    Этим летом в России пройдет Кубок конфедераций, а через год – чемпионат мира.

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