Виталий Мутко – Дмитрию Медведеву: «В футболе порвем всех»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями сборных России поговорил с вице-премьером РФ и главой РФС Виталием Мутко о российском футболе

- А что с футболом, Виталий Леонтьевич?

– В футболе порвем всех, – ответил Мутко.

Этим летом в России пройдет , а через год – чемпионат мира.

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