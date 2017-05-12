Промес останется в «Спартаке», если не получит предложение от европейского топ-клуба
Полузащитник «Спартака» Куинси Промес может остаться в московском клубе, утверждает «Матч ТВ».
Голландец уже присматривает себе недвижимость в Москве.
Промес готов сменить клуб только в том случае, если его новая команда будет выступать в Лиге чемпионов и будет одним из лидеров своего чемпионата.
Лучший бомбардир «Спартака» не хочет переходить в клуб-середняк, пусть даже и из сильных чемпионатов, но не хочет быть запасным игроком в топ-клубе.
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