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    Промес останется в «Спартаке», если не получит предложение от европейского топ-клуба

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Куинси Промес

    Полузащитник «Спартака» Куинси Промес может остаться в московском клубе, утверждает «Матч ТВ».

    Голландец уже присматривает себе недвижимость в Москве.

    Промес готов сменить клуб только в том случае, если его новая команда будет выступать в Лиге чемпионов и будет одним из лидеров своего чемпионата. 

    Лучший бомбардир «Спартака» не хочет переходить в клуб-середняк, пусть даже и из сильных чемпионатов, но не хочет быть запасным игроком в топ-клубе.

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