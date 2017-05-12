Промес останется в «Спартаке», если не получит предложение от европейского топ-клуба

Полузащитник Куинси Промес может остаться в московском клубе, утверждает «Матч ТВ».

Голландец уже присматривает себе недвижимость в Москве.

Промес готов сменить клуб только в том случае, если его новая команда будет выступать в Лиге чемпионов и будет одним из лидеров своего чемпионата.

Лучший бомбардир не хочет переходить в клуб-середняк, пусть даже и из сильных чемпионатов, но не хочет быть запасным игроком в топ-клубе.

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