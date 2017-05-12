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    «Локомотив» расторг контракт со Шкулетичем

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия трансферы Петар Шкулетич Илья Геркус

    Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич покидает клуб.

    Москвичи отзаявили 26-летнего серба за три тура до конца чемпионата.

    Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб разорвал соглашение с нападающим.

    «Мы просто прервали отношения со Шкулетичем. Так будет лучше всем», – сказал Геркус в интервью «Спорт-Экспресс».

    В последний раз Шкулетич выходил на поле в ноябре 2016 года в матче 15-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1).

    Шкулетич провел в «Локомотиве» три сезона и забил 10 голов в 39 матчах премьер-лиги. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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