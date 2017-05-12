«Локомотив» расторг контракт со Шкулетичем
Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич покидает клуб.
Москвичи отзаявили 26-летнего серба за три тура до конца чемпионата.
Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб разорвал соглашение с нападающим.
«Мы просто прервали отношения со Шкулетичем. Так будет лучше всем», – сказал Геркус в интервью «Спорт-Экспресс».
В последний раз Шкулетич выходил на поле в ноябре 2016 года в матче 15-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1).
Шкулетич провел в «Локомотиве» три сезона и забил 10 голов в 39 матчах премьер-лиги. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.