Полузащитник китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун» является самым высокооплачиваемым игроком мира, утверждается в расследовании Football Leaks.

Аргентинец зарабатывает 945 тысяч евро (798 тысяч фунтов) в неделю – примерно 49,1 миллиона евро в год.

Ранее Football Leaks утверждал, что Лавесси получает 577 тысяч евро в неделю, даже такая зарплата делала его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

32-летний Лавесси выступает в Китае с 2016 года. За это время он провел в чемпионате страны 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 8 голевых передач. Статистику можно изучить здесь.