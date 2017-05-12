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    Football Leaks: Лавесси зарабатывает в Китае 49 млн евро в год

    Теги Эсекиэль Лавесси высшая лига Китай Хэбэй Чайна Форчун

    Полузащитник китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэль Лавесси является самым высокооплачиваемым игроком мира, утверждается в расследовании Football Leaks.

    Аргентинец зарабатывает 945 тысяч евро (798 тысяч фунтов) в неделю – примерно 49,1 миллиона евро в год.

    Ранее Football Leaks утверждал, что Лавесси получает 577 тысяч евро в неделю, даже такая зарплата делала его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

    32-летний Лавесси выступает в Китае с 2016 года. За это время он провел в чемпионате страны 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 8 голевых передач. Статистику можно изучить здесь.

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