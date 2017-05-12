Ничушкин заявлен на ЧМ-2017, Капризов покинет расположение сборной

Тренерский штаб сборной России принял решение заявить на ЧМ-2017 нападающего ЦСКА Валерия Ничушкина.

Ранее стало известно, что к национальной команде в скором времени присоединятся также игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. В связи с этим защитники Алексей Береглазов, Михаил Науменков, нападающие Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и Роман Любимов покидают расположение сборной.

13 мая в матче группового раунда ЧМ-2017 российская команда сыграет со Словакией.