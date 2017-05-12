У Карреры есть предложения из Италии и Франции

Главный тренер Массимо Каррера проведет с президентом клуба переговоры о новом контракте.

Итальянец по текущему соглашению зарабатывает меньше миллиона евро в год. Встреча запланирована на ближайшие дни, утверждает «Матч ТВ».

У Карреры есть предложение от клуба серии А из нижней части таблицы и вариант с командой топ-7 из Франции.

Сам итальянец не намерен во что бы то ни стало уходить из «Спартака», но если его не устроят планы по развитию клуба, то он может задуматься об уходе.

Также ожидается, что летом в штабе Карреры может появиться еще один тренер из Италии.

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