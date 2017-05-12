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    «Спартак» хочет приобрести защитника «Торино» Дзаппакосту

    Теги Спартак Сердар Ташчи Артем Ребров Торино Сальваторе Боккетти Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Сергей Песьяков Ивелин Попов Массимо Каррера Александр Селихов Георгий Тигиев Маурисио дос Сантос Давиде Дзаппакоста

    «Спартак» летом планирует провести трансферную кампанию, чтобы подготовиться к Лиге чемпионов.

    Тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой считает проблемными позиции правого защитника, центрального защитника, игрока центра поля (в случае ухода Ивелина Попова) и игрока левого фланга атаки.

    Вратарская бригада – Артем Ребров, Александр Селихов и Сергей Песьяков – останется в клубе в полном составе, поскольку у москвичей будет несколько турниров. 

    На правый фланг рассматривается защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста, стоимость трансфера – 6 миллионов евро. Каррера хочет найти игрока на замену Андрею Ещенко, способного играть по всей бровке. Сам Ещенко может покинуть «Спартак».

    Красно-белые хотят продлить контракт с Сердаром Ташчи, но на разумных условиях. В случае несогласия его продажа более вероятна, чем уход Сальваторе Боккетти, недавно продлившего контракт.

    Что касается Георгия Тигиева, Каррера доволен его обучаемостью и характером, игрок рассматривается на перспективу. Маурисио дос Сантос, взятый в аренду у «Лацио», выкуплен не будет.

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