«Спартак» хочет приобрести защитника «Торино» Дзаппакосту

летом планирует провести трансферную кампанию, чтобы подготовиться к Лиге чемпионов.

Тренерский штаб во главе с Массимо Каррерой считает проблемными позиции правого защитника, центрального защитника, игрока центра поля (в случае ухода ) и игрока левого фланга атаки.

Вратарская бригада – , Александр Селихов и Сергей Песьяков – останется в клубе в полном составе, поскольку у москвичей будет несколько турниров.

На правый фланг рассматривается защитник Давиде Дзаппакоста, стоимость трансфера – 6 миллионов евро. Каррера хочет найти игрока на замену Андрею Ещенко, способного играть по всей бровке. Сам Ещенко может покинуть .

Красно-белые хотят продлить контракт с Сердаром Ташчи, но на разумных условиях. В случае несогласия его продажа более вероятна, чем уход , недавно продлившего контракт.

Что касается Георгия Тигиева, Каррера доволен его обучаемостью и характером, игрок рассматривается на перспективу. Маурисио дос Сантос, взятый в аренду у , выкуплен не будет.