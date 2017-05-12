Неймар пригрозил уйти из «Барселоны», если останется Унсуэ

У нападающего «Барселоны» Неймара случился конфликт с ассистентом главного тренера команды Унсуэ.

Ранее на этой неделе бразильский форвард повздорил с тренером на занятиях. Унсуэ обратился к Неймару, чтобы дать ему указания, однако футболист воспринял это с явным недовольством. Унсуэ раскритиковал игрока за его жизнь вне поля и призвал Неймара больше сконцентрироваться на спортивных задачах, а тот в ответ выкрикнул: «Если он останется, я уйду!»

Тем не менее руководство каталонского клуба не имеет опасений по поводу сложившейся ситуации, так как возможность назначения Унсуэ на пост главного тренера, о чем ранее сообщалось в СМИ, уже была исключена.

Унсуэ играл на позиции голкипера и основную часть карьеры провел в «Севилье». После завершения карьеры начал тренировать вратарей под руководством Франка Райкарда и Пепа Гвардиолы в «Барселоне». Работал главным тренером «Нумансии» и «Расинга», был помощником Луиса Энрике в «Сельте», а затем вернулся в «Барселону».

Унсуэ сказал Неймару: «Если продолжишь в том же духе, закончишь как Роналдиньо»