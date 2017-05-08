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    Мирча Луческу: «Такого плохого поля на Украине не было даже у аутсайдеров»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Терек Мирча Луческу Крестовский стадионы

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после поражения от «Терека» (0:1) раскритиковал поле стадиона «Санкт-Петербург».

    «Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды на Украине. Ни ранней весной, ни поздней осенью, за все тринадцать лет, что я там работал. Даже у аутсайдеров, у «Полтавы», ни у кого», – сказал тренер.

    По итогам матча «Зенит» – «Терек» московский «Спартак» стал чемпионом России. 

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