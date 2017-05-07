Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями после победы команды в чемпионате России.

– Благодарен за поздравления, я испытал огромные эмоции в последние минуты и даже заплакал.

В первую очередь поздравляю болельщиков «Спартака», благодарен господину Федуну за доверие, за то, что он мне доверил команду. Всем – благодарность и поздравления.

– Вы жалеете, что вчера так разозлились на игру команы и не разрешили команде вместе смотреть игру с «Зенитом»?

– Я был недоволен, потому что я был очень голодный и торопился смотреть дерби «Ювентус» – «Торино». Я не запрещал собираться.

– Массимо, вы остаетесь в «Спартаке» на следующий сезон?

– Да! – сказал Каррера в эфире «Матч ТВ».

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