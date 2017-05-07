Массимо Каррера: «Испытал огромные эмоции в последние минуты матча и даже заплакал»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями после победы команды в чемпионате России.
– Благодарен за поздравления, я испытал огромные эмоции в последние минуты и даже заплакал.
В первую очередь поздравляю болельщиков «Спартака», благодарен господину Федуну за доверие, за то, что он мне доверил команду. Всем – благодарность и поздравления.
– Вы жалеете, что вчера так разозлились на игру команы и не разрешили команде вместе смотреть игру с «Зенитом»?
– Я был недоволен, потому что я был очень голодный и торопился смотреть дерби «Ювентус» – «Торино». Я не запрещал собираться.
– Массимо, вы остаетесь в «Спартаке» на следующий сезон?
– Да! – сказал Каррера в эфире «Матч ТВ».
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