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    Массимо Каррера: «Испытал огромные эмоции в последние минуты матча и даже заплакал»

    Теги Спартак Зенит Леонид Федун Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями после победы команды в чемпионате России.

    – Благодарен за поздравления, я испытал огромные эмоции в последние минуты и даже заплакал.

    В первую очередь поздравляю болельщиков «Спартака», благодарен господину Федуну за доверие, за то, что он мне доверил команду. Всем – благодарность и поздравления.

    – Вы жалеете, что вчера так разозлились на игру команы и не разрешили команде вместе смотреть игру с «Зенитом»?

    – Я был недоволен, потому что я был очень голодный и торопился смотреть дерби «Ювентус» – «Торино». Я не запрещал собираться.

    – Массимо, вы остаетесь в «Спартаке» на следующий сезон?

    – Да! – сказал Каррера в эфире «Матч ТВ».

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