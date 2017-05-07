В Китае обвинили Халка в нападении на тренера команды соперника и «ненависти к китайскому народу»
Нападающего «Шанхай Теллэйс» Халка обвинили в нападении на тренера команды-соперницы в связи с «ненавистным отношением к китайскому народу».
Сообщается, что бразильский футболист в перерыве субботнего матча против «Гуйчжоу Чжичэн» (3:0) ударил помощника главного тренера «Гуйчжоу» Ю Минга.
«По ходу первого тайма были какие-то спорные моменты, тренеры соперника начали оскорблять нас, из-за чего у нас с ними началась перепалка.
Это продолжалось вплоть до перерыва, после чего Халк в коридоре оскорбил нашего тренера на английском. Мы начали с ним ругаться, в результате он ударил ассистента тренера Ю Минга и тот упал на пол.
Иностранные футболисты приезжают сюда, чтобы помочь нам в развитии футбола в Китае, но, как бы хорошо ты ни играл, ты не имеешь права ненавидеть китайский народ, не говоря уже о том, чтобы бить тренеров», – рассказал главный тренер «Гуйчжоу» Ли Бинг.
«Шанхай» позже выступил с опровержением этой информации:
«Заявления о том, что Халк ударил ассистента главного тренера «Гуйчжоу», не соответствуют действительности.
Высказывания Ли Бинга и Ю Минга неуместны и провоцируют враждебное отношение иностранных игроков и китайского народа друг к другу, а также негативно влияют на имидж нашего клуба», – говорится в заявлении «Шанхая».
Генеральный менеджер клуба также опроверг заявления тренеров «Гуйчжоу», отметив, что при просмотре записей камер видеонаблюдения ничего подобного замечено не было.
Главный тренер «Шанхая» Андре Виллаш-Боаш в свою очередь заявил, что он и Халк были первыми, кто пришел в раздевалку команды в перерыве матча.
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