В Китае обвинили Халка в нападении на тренера команды соперника и «ненависти к китайскому народу»

Нападающего «Шанхай Теллэйс» обвинили в нападении на тренера команды-соперницы в связи с «ненавистным отношением к китайскому народу».

Сообщается, что бразильский футболист в перерыве субботнего матча против «Гуйчжоу Чжичэн» (3:0) ударил помощника главного тренера «Гуйчжоу» Ю Минга.

«По ходу первого тайма были какие-то спорные моменты, тренеры соперника начали оскорблять нас, из-за чего у нас с ними началась перепалка.

Это продолжалось вплоть до перерыва, после чего Халк в коридоре оскорбил нашего тренера на английском. Мы начали с ним ругаться, в результате он ударил ассистента тренера Ю Минга и тот упал на пол.

Иностранные футболисты приезжают сюда, чтобы помочь нам в развитии футбола в Китае, но, как бы хорошо ты ни играл, ты не имеешь права ненавидеть китайский народ, не говоря уже о том, чтобы бить тренеров», – рассказал главный тренер «Гуйчжоу» Ли Бинг.

«Шанхай» позже выступил с опровержением этой информации:

«Заявления о том, что Халк ударил ассистента главного тренера «Гуйчжоу», не соответствуют действительности.

Высказывания Ли Бинга и Ю Минга неуместны и провоцируют враждебное отношение иностранных игроков и китайского народа друг к другу, а также негативно влияют на имидж нашего клуба», – говорится в заявлении «Шанхая».

Генеральный менеджер клуба также опроверг заявления тренеров «Гуйчжоу», отметив, что при просмотре записей камер видеонаблюдения ничего подобного замечено не было.

Главный тренер «Шанхая» в свою очередь заявил, что он и Халк были первыми, кто пришел в раздевалку команды в перерыве матча.