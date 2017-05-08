Леонид Федун: «Теперь я уже не Нольтрофеич»
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу в чемпионате России.
«Всем-всем-всем фанатам поздравления! Огромное спасибо за то терпение, которое они проявляли все эти годы. К сожалению, сейчас не вместе с ними, но душой с ними. Теперь уже не Нольтрофеич.
У Карреры контракт на два года, и он будет с нами, – сказал Федун.
Бизнесмен приобрел контрольный пакет акций клуба в 2003 году.
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