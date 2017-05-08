Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Леонид Федун: «Теперь я уже не Нольтрофеич»

    Теги Спартак Леонид Федун Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу в чемпионате России.

    «Всем-всем-всем фанатам поздравления! Огромное спасибо за то терпение, которое они проявляли все эти годы. К сожалению, сейчас не вместе с ними, но душой с ними. Теперь уже не Нольтрофеич.

    У Карреры контракт на два года, и он будет с нами, – сказал Федун.

    Бизнесмен приобрел контрольный пакет акций клуба в 2003 году.

    Почему чемпионом стал «Спартак»

    Опрос

    Кто станет чемпионом России в следующем году?

    26786 голосов 50
    • Спартак
      52%
    • Зенит
      17%
    • ЦСКА
      17%
    • Кто-то другой
      14%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться