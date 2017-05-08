Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу в чемпионате России.

«Всем-всем-всем фанатам поздравления! Огромное спасибо за то терпение, которое они проявляли все эти годы. К сожалению, сейчас не вместе с ними, но душой с ними. Теперь уже не Нольтрофеич.

У Карреры контракт на два года, и он будет с нами, – сказал Федун.

Бизнесмен приобрел контрольный пакет акций клуба в 2003 году.

Почему чемпионом стал «Спартак»