Венгер впервые обыграл Моуринью в рамках АПЛ
В 36-м туре английской премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» был сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:0).
Таким образом, главный тренер «канониров» Арсен Венгер впервые обыграл Жозе Моуринью в рамках АПЛ. До этого в 12 встречах французский специалист 5 раз уступал, а еще 7 игр закончились вничью.
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 7 мая, 18.00, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Чех, Косьельни, Монреаль, Гиббс, Холдинг, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 84), Озил, Джака (Коклен, 76), Санчес, Уэлбек (Жиру, 84).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Джонс, Дармиан, Туанзебе, Смоллинг, Мхитарян (Лингард, 61), Кэррик, Эррера (Рэшфорд, 63), Мата (Мактомини, 84), Марсьяль, Руни.
- Предупреждение:
- Косьельни (67).
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