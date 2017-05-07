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    Венгер впервые обыграл Моуринью в рамках АПЛ

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал

    В 36-м туре английской премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» был сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:0).

    Таким образом, главный тренер «канониров» Арсен Венгер впервые обыграл Жозе Моуринью в рамках АПЛ. До этого в 12 встречах французский специалист 5 раз уступал, а еще 7 игр закончились вничью.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

    Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    7 мая, 18.00, «Эмирейтс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 54 Джака, 2:0 – 57 Уэлбек.
    АрсеналЧех, Косьельни, Монреаль, Гиббс, Холдинг, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 84), Озил, Джака (Коклен, 76), Санчес, Уэлбек (Жиру, 84).
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Джонс, Дармиан, Туанзебе, Смоллинг, Мхитарян (Лингард, 61), Кэррик, Эррера (Рэшфорд, 63), Мата (Мактомини, 84), Марсьяль, Руни.
    Предупреждение:
    Косьельни (67).

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