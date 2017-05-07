Венгер впервые обыграл Моуринью в рамках АПЛ

В 36-м туре английской премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» был сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Таким образом, главный тренер «канониров» Арсен Венгер впервые обыграл Жозе Моуринью в рамках АПЛ. До этого в 12 встречах французский специалист 5 раз уступал, а еще 7 игр закончились вничью.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ