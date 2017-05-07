«Спартак» гарантировал себе победу в чемпионате России сезона-2016/17.

«Зенит» проиграл «Тереку» – 0:1. Это значит, что за 3 тура до завершения первенства красно-белые опережают ближайших конкурентов на 10 очков. Таким образом, «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

Подробную статистику выступлений «Спартака» вы можете посмотреть здесь.

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Он сделал «Спартак» первым