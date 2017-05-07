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    НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Торонто», «Вашингтон» примет «Бостон», «Хьюстон» – «Сан-Антонио»

    Теги результаты Бостон Кливленд Хьюстон Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон НБА плей-офф

    В воскресенье, 7 мая, в рамках второго раунда плей-офф НБА-2017 пройдут три матча. «Кливленд» ЛеБрона Джеймса попытается завершить серию с «Торонто» (3-0). «Вашингтон» проведет вторую домашнюю встречу с «Бостоном» (1-2). «Хьюстон» попробует сравнять счет с «Сан-Антонио» (1-2).

    НБА

    Плей-офф

    Второй раунд

    Торонто – Кливленд 28:27 (1 четверть)
    Дата проведения
    7 мая, 22.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча
    Кливленд
    Джеймс (9), Ирвинг (6), Джей Ар Смит (3), Лав (2), Томпсон (2).

    «Кливленд» ведет в серии – 3-0

    Вашингтон – Бостон
    Дата проведения
    8 мая, 01.30, «Verizon Center»
    Онлайн матча

    «Бостон» ведет в серии – 2-1

    Хьюстон – Сан-Антонио
    Дата проведения
    8 мая, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    «Сан-Антонио» ведет в серии – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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