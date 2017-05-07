НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Торонто», «Вашингтон» примет «Бостон», «Хьюстон» – «Сан-Антонио»
В воскресенье, 7 мая, в рамках второго раунда плей-офф НБА-2017 пройдут три матча. «Кливленд» ЛеБрона Джеймса попытается завершить серию с «Торонто» (3-0). «Вашингтон» проведет вторую домашнюю встречу с «Бостоном» (1-2). «Хьюстон» попробует сравнять счет с «Сан-Антонио» (1-2).
НБА
Плей-офф
Второй раунд
- Дата проведения
- 7 мая, 22.30, «Air Canada Centre»
- Кливленд
- Джеймс (9), Ирвинг (6), Джей Ар Смит (3), Лав (2), Томпсон (2).
«Кливленд» ведет в серии – 3-0
- Дата проведения
- 8 мая, 01.30, «Verizon Center»
«Бостон» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 8 мая, 04.00, «Toyota Center»
«Сан-Антонио» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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