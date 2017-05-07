«Зенит» проиграл «Тереку» и потерял шансы на чемпионство
В 27-м туре РФПЛ на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге «Зенит» уступил «Тереку» (0:1).
После этой встречи сине-бело-голубые потеряли шансы на чемпионство в премьер-лиге.
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «Петровский»
- Гол:
- 0:1 – 65 Мбенг.
-
Зенит –
Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков, Юсупов, Гарсия, Шатов, Жулиано, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 83).
-
Терек –
Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфо, Мохаммади, Кузяев (Грозав, 81), Пирис, Лебеденко (Торже, 66), Иванов, Мбенг (Садаев, 76).
- Удаление:
- Шатов (90).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.