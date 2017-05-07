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    «Зенит» проиграл «Тереку» и потерял шансы на чемпионство

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Терек

    В 27-м туре РФПЛ на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге «Зенит» уступил «Тереку» (0:1).

    После этой встречи сине-бело-голубые потеряли шансы на чемпионство в премьер-лиге.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

    Зенит – Терек 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    7 мая, 19.00, «Петровский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 65 Мбенг.
    ЗенитЛунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков, Юсупов, Гарсия, Шатов, Жулиано, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 83).
    ТерекГородов, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфо, Мохаммади, Кузяев (Грозав, 81), Пирис, Лебеденко (Торже, 66), Иванов, Мбенг (Садаев, 76).
    Предупреждения:
    Мохаммади (27), Шатов (70).
    Удаление:
    Шатов (90).

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