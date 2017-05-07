«Зенит» проиграл «Тереку» и потерял шансы на чемпионство

В 27-м туре РФПЛ на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге «Зенит» уступил «Тереку» (0:1).

После этой встречи сине-бело-голубые потеряли шансы на чемпионство в премьер-лиге.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ