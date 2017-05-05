Тренер Этери Тутберидзе о том, как олимпийская чемпионка Юлия Липницкая покинула ее группу.

«Липницкая ко мне никогда не вернется. Триста процентов – она этого шага не сделает. Она так долго уходила… Более того, она понимает, что я не изменюсь. Надо работать. А зачем мне ее брать назад, если она не будет работать? Чтобы она была статисткой? Но это не та девочка, которая должна просто числиться в группе.

Помните, был этап Гран-при во Франции, на который она приехала с Сергеем Дудаковым? На форумах в интернете писали – видимо, я Юлю «сливаю», раз с ней не поехала на турнир. Но это было не так.

То, что я должна была с ней ехать в Бордо – это даже не обсуждалось. Уже купила билеты. Но мне позвонили из федерации и сказали: «Этери, Юля попросила нас, чтобы с ней поехал Сергей Викторович Дудаков». В этот момент Юля каталась передо мной на тренировке.

Конечно, если спортсменка хочет, чтобы с ней поехал второй тренер – пожалуйста. Но почему она не могла подойти ко мне и попросить об этом меня? Я бы позвонила в федерацию, передала бы просьбу Юли, и она поехала бы с Дудаковым, но это было бы сделано правильно, а не в обратную сторону.

Я от Юли ни в коем случае не отказывалась, но мне было понятно, что дальнейшего пути совсем не может быть. Когда меня так отодвинули от поездки на соревнования через федерацию – это был уже край.

Ну а потом меня позвали в кабинет директора, подарили цветы, поблагодарили. И ровно через десять минут на сайте федерации вышло сообщение о том, что Юля меня покинула. А еще через час в другом издании – огромная статья с интервью ее нового тренера Алексея Урманова.

Получается, все об этом знали, кроме меня. И это, мне кажется, было неправильно. Все-таки мы какие-то годы вместе провели и какие-то медали заработали… Конечно, мне было обидно», – сказала Тутберидзе.