Луческу просил перенести матч «Зенит» – «Краснодар» на «Петровский»

Главный тренер Мирча Луческу рассказал о состоянии поля «Крестовского» в преддверии матча 27-го тура РФПЛ с «Тереком» (7 мая) и матча 29-го тура с (17 мая).

- Проводили ли вы тренировки на новом стадионе?

– Я думаю, что мы там не проведем тренировку. Я лично сегодня поеду туда и посмотрю поле. Не думаю, что оно кардинально изменилось, поскольку этому не способствовали погодные условия. Будем надеяться, что оно лучше, чем в прошлый раз.

Я даже задумывался и обратился к руководству клуба с просьбой о том, что если поле не будет соответствовать нашей игре, то будет сложно проводить на нем матч с «Краснодаром» и стоит перенести его на .

Мне ответили, что это невозможно, поскольку мы обязаны провести две игры на новом стадионе. В каком-то плане это еще и тест перед Кубком конфедераций.

В любом случае, уверен, что первые 15-20 минут поле будет в хорошем состоянии, пока не начнет рваться. Просто молодая трава, и это нормальное явление. Как обычно, такие поля, конечно, больше в пользу команд, которые обороняются.

Я предупредил своих ребят на теоретическом занятии о том, что будут потери, будут ошибки технического характера, чтобы они на это не обращали внимание, сразу вступали в борьбу и меньше думали о газоне, а больше – о своих обязанностях.

Хотелось бы, чтобы наши болельщики понимали, что если будут элементарные ошибки, то это не из-за того, что плохо сыграл футболист, а просто поле помешало.

Если вспомнить игру с «Уралом», мы много ошибались и часто прощали соперника в завершающих стадиях атаки и в большинстве случаев это было из-за плохого поля, особенно в конце. Голевые моменты мы создавали и жаль, что мы их не использовали, – сказал Луческу.

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