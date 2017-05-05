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    НХЛ. Овечкин переведен в 3-е звено «Вашингтона»

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Ларс Эллер Ти Джей Оши Том Уилсон Андре Бураковски

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин работал в третьем звене на сегодняшней тренировке команды.

    В тройке с россиянином также тренировались Ларс Эллер и Том Уилсон.

    Место в первом звене с Никласом Бэкстремом и Ти Джей Оши занял Андре Бураковски.

    «Кэпиталс» уступают в серии «Питтсбургу» со счетом 1-3. Пятый матч состоится в ночь с субботы на воскресенье.

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