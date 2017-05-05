НХЛ. Овечкин переведен в 3-е звено «Вашингтона»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин работал в третьем звене на сегодняшней тренировке команды.
В тройке с россиянином также тренировались Ларс Эллер и Том Уилсон.
Место в первом звене с Никласом Бэкстремом и Ти Джей Оши занял Андре Бураковски.
«Кэпиталс» уступают в серии «Питтсбургу» со счетом 1-3. Пятый матч состоится в ночь с субботы на воскресенье.
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