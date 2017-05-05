Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин работал в третьем звене на сегодняшней тренировке команды.

В тройке с россиянином также тренировались Ларс Эллер и Том Уилсон.

Место в первом звене с Никласом Бэкстремом и Ти Джей Оши занял Андре Бураковски.

«Кэпиталс» уступают в серии «Питтсбургу» со счетом 1-3. Пятый матч состоится в ночь с субботы на воскресенье.

Александр Овечкин о матче с «Питтсбургом»: «Я плохо контролировал шайбу, совершал глупые ошибки»