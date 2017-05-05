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    «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», «Челси» нужно выиграть 2 матча, чтобы гарантировать себе чемпионство

    Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Тоттенхэм

    В матче 36-го тура АПЛ «Вест Хэм» на олимпийском стадионе в Лондоне обыграл «Тоттенхэм» (1:0).

    Отставание «Тоттенхэма» от «Челси» составляет 4 очка при игре в запасе у вторых. «Синим» достаточно выиграть два матча из оставшихся четырех, чтобы обеспечить себе чемпионство.

    Интересно, что «Челси» 8 мая сыграет с «Мидлсбро» дома, а 12-го – в гостях с «Вест Бромвичем», в то время как следующий матч «Тоттенхэма» пройдет 14 мая, когда они примут «Манчестер Юнайтед». «Челси» может гарантировать себе чемпионство еще до следующего матча «шпор».

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Тоттенхэм».

    Вест Хэм – Тоттенхэм 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    5 мая, 22.00, «Олимпийский стадион»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 65 Лансини.
    Вест ХэмАдриан, Фонте, Рид, Коллинз, Байрэм, Нобл, Куяте, Крессуэлл, Айю (Снодграсс, 84), Лансини (Фернандеш, 90), Кальери (Флетчер, 89).
    ТоттенхэмЛьорис, Уокер (Триппьер, 80), Алдервейрелд, Вертонген (Дембеле, 67), Дэвис, Дайер, Ваньяма (Янссен, 73), Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
    Предупреждения:
    Уокер (12), Нобл (15), Рид (39), Лансини (66), Байрэм (71), Триппьер (90).

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