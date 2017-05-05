«Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», «Челси» нужно выиграть 2 матча, чтобы гарантировать себе чемпионство
В матче 36-го тура АПЛ «Вест Хэм» на олимпийском стадионе в Лондоне обыграл «Тоттенхэм» (1:0).
Отставание «Тоттенхэма» от «Челси» составляет 4 очка при игре в запасе у вторых. «Синим» достаточно выиграть два матча из оставшихся четырех, чтобы обеспечить себе чемпионство.
Интересно, что «Челси» 8 мая сыграет с «Мидлсбро» дома, а 12-го – в гостях с «Вест Бромвичем», в то время как следующий матч «Тоттенхэма» пройдет 14 мая, когда они примут «Манчестер Юнайтед». «Челси» может гарантировать себе чемпионство еще до следующего матча «шпор».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Тоттенхэм».
- Дата проведения
- 5 мая, 22.00, «Олимпийский стадион»
- Гол:
- 1:0 – 65 Лансини.
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Вест Хэм –
Адриан, Фонте, Рид, Коллинз, Байрэм, Нобл, Куяте, Крессуэлл, Айю (Снодграсс, 84), Лансини (Фернандеш, 90), Кальери (Флетчер, 89).
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Тоттенхэм –
Льорис, Уокер (Триппьер, 80), Алдервейрелд, Вертонген (Дембеле, 67), Дэвис, Дайер, Ваньяма (Янссен, 73), Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
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