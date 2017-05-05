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    Апелляционный комитет ФИФА отменил дисквалификацию Месси

    Теги Лионель Месси сборная Аргентины дисквалификации ФИФА судьи Федерация футбола Аргентины квалификация ЧМ-2018 Южная Америка

    Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную Аргентинской футбольной ассоциацией.

    Нападающий Лионель Месси ранее был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом ФИФА на 4 матча с участием сборной Аргентины. Форварду инкриминировали оскорбление лайнсмена, обслуживавшего матч Аргентина – Чили (1:0). Футболиста также оштрафовали на 10 тысяч швейцарских франков.

    Апелляционный комитет отменил наказание, наложенное на Месси. Санкции сняты из-за отсутствия доказательств того, что аргентинец оскорбил арбитра.

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