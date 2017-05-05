Нападающий Зе Луиш рассказал о жизни в Москве и адаптации в России.

– Москва вообще уникальный город. С утра просыпаешься, смотришь в окно: солнышко вышло. Думаешь: «О, как здорово! Пойду погуляю». Только оделся – пошел дождь. Поменял планы: возможно, завтра выберусь в город. Ночью еще похолодало, а на следующий день выпал снег… И не угадаешь!

Мне сразу вспоминается игра в Томске. Скверные ощущения. Никогда еще так не мерз. Холод был такой, что, когда зашел в раздевалку после первого тайма, у меня болело все тело. Промелькнула единственная мысль: «На поле больше не выйду». Было сложно, но взял себя в руки и продолжил матч.

Здесь стал домоседом. По большей части это из-за московских пробок. Трафик – то, что полностью выбивает меня из колеи. Поэтому сейчас чаще нахожусь дома, вдалеке от центра и московской суеты. Играю в плейстейшн. Так и коротаю дни.

- Не скучно?

– Ну, конечно, полным затворником назвать себя не могу. Нет-нет да и выберусь в город. Сама Москва мне очень нравится. Она красива. В центре гулять – одно удовольствие. Так что проблема не в столице. А в том, как в нее попасть (улыбается).

- Терялись в Москве?

– Бывало. Едешь по навигатору. Промахнулся мимо поворота – и здрасьте, приехали… Объезд длиной еще в несколько километров – лишний час в пробке. Незабываемо!

- Полиция когда-нибудь останавливала?

– Постоянно! Не знаю, чем так привлекаю ее, но останавливают меня практически ежедневно. Бывает, сотрудники ДПС узнают. Иногда это облегчает общение с ними.

Правда, недавно они спрашивали, есть ли у меня наркотики в машине или бомба. Не понимаю, почему. Но интересовались довольно живо.

- Трудно не заметить, что в нынешнем сезоне вы прогрессируете в игре…

– Кажется, все дело в том, что наконец-то смог адаптироваться. Потихоньку привык ко всему, сработался с людьми. Начал больше понимать, чего от меня хотят.

Стал говорить по-русски, то есть сейчас уже сам могу что-то объяснить. Мне постоянно подсказывают ребята на поле. С каждым днем взаимопонимание между нами становится все лучше и лучше – и, соответственно, у меня появляется уверенность в себе и партнерах.

- Если судить по вашим рассказам, то можно сделать вывод: адаптироваться вам было непросто.

– Сказать, что было трудно, – ничего не сказать. Поначалу было много негативных эмоций. Непонимание того, что происходит. Другая страна. Холод. Отчаяние. Плакал ночами. Потом еще узнал, что у дочери проблемы со здоровьем.

В один прекрасный момент просто хотел махнуть рукой: ребята, собираю чемоданы и уезжаю, больше не могу. Семья переубедила: «Не выдумывай. Оставайся и спокойно работай. Все переживем».

К счастью, черная полоса рано или поздно заканчивается. Моя завершилась. У дочки, слава богу, все в порядке. Она поправилась. Дома все нормально. На работе у меня все получается. Так что сейчас всем доволен, – сказал .