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    НБА. Плей-офф. «Торонто» – «Кливленд», «Хьюстон» встретится с «Сан-Антонио»

    Теги результаты Кливленд Хьюстон Сан-Антонио Торонто НБА НБА плей-офф

    Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» попытается навязать борьбу «Кливленду» после двух поражений в Огайо. «Хьюстон» встретится с «Сан-Антонио», который потерял Тони Паркера.

    НБА

    Плей-офф

    Второй раунд

    Третьи матчи

    Торонто – Кливленд 94:115 (24:28, 28:21, 25:30, 17:36)
    Дата проведения
    6 мая, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча
    Торонто
    ДеРозан (37), Валанчюнас (19 + 8 подборов), Пауэлл (13), Ибака (12), Джозеф (4 + 6 передач) – старт; Такер (5), Райт (2), ВанВлит (2), Кэрролл (0), Паттерсон (0).
    Кливленд
    Джеймс (35 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Ирвинг (16), Лав (16 + 13 подборов), Джей Ар Смит (9), Томпсон (9 + 12 подборов) – старт; Корвер (14), Уильямс (5), Уильямс (4), Шамперт (4), Фрай (3), Джонс (0), Джонс (0).

    В серии впереди «Кливленд» – 2-0

    Хьюстон – Сан-Антонио 12:13 (1 четверть)
    Дата проведения
    6 мая, 04.30, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 1-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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