НБА. Плей-офф. «Торонто» – «Кливленд», «Хьюстон» встретится с «Сан-Антонио»
Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» попытается навязать борьбу «Кливленду» после двух поражений в Огайо. «Хьюстон» встретится с «Сан-Антонио», который потерял Тони Паркера.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Третьи матчи
- Дата проведения
- 6 мая, 02.00, «Air Canada Centre»
- Торонто
- ДеРозан (37), Валанчюнас (19 + 8 подборов), Пауэлл (13), Ибака (12), Джозеф (4 + 6 передач) – старт; Такер (5), Райт (2), ВанВлит (2), Кэрролл (0), Паттерсон (0).
В серии впереди «Кливленд» – 2-0
- Дата проведения
- 6 мая, 04.30, «Toyota Center»
Счет в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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