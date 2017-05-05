Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЧМ-2017. Групповой этап. Россия сыграет со Швецией, Канада против Чехии и другие матчи

    Теги сборная России результаты сборная Канады сборная США сборная Швеции сборная Финляндии сборная Чехии сборная Беларуси сборная Германии ЧМ-2017

    Сегодня в Кельне и Париже стартует ЧМ-2017. 

    В группе А Россия сыграет со Швецией, а США будут противостоять Германии. 

    В группе В Финляндия сыграет с Беларусью, Канада – с Чехией

    Чемпионат мира

    Группа А

    Швеция – Россия
    Дата проведения
    5 мая, 17.15, «Ланксесс Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    США – Германия
    Дата проведения
    5 мая, 21.15, «Ланксесс Арена»
    Онлайн матча Видео

    Группа В

    Финляндия – Беларусь
    Дата проведения
    5 мая, 17.15, «АккорХотелс Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Чехия – Канада
    Дата проведения
    5 мая, 21.15, «АккорХотелс Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица ЧМ-2017

    Статистика ЧМ-2017

    Чемпионат мира – снова главный турнир планеты. И в это невозможно поверить 

    Fantasy Hockey по чемпионату мира по хоккею

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться