ЧМ-2017. Групповой этап. Россия сыграет со Швецией, Канада против Чехии и другие матчи
Сегодня в Кельне и Париже стартует ЧМ-2017.
В группе А Россия сыграет со Швецией, а США будут противостоять Германии.
В группе В Финляндия сыграет с Беларусью, Канада – с Чехией
Чемпионат мира
Группа А
- Дата проведения
- 5 мая, 17.15, «Ланксесс Арена»
- Дата проведения
- 5 мая, 21.15, «Ланксесс Арена»
Группа В
- Дата проведения
- 5 мая, 17.15, «АккорХотелс Арена»
- Дата проведения
- 5 мая, 21.15, «АккорХотелс Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Чемпионат мира – снова главный турнир планеты. И в это невозможно поверить
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