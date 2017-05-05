Сегодня в Кельне и Париже стартует ЧМ-2017.

В группе А Россия сыграет со Швецией, а США будут противостоять Германии.

В группе В Финляндия сыграет с Беларусью, Канада – с Чехией

Чемпионат мира

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица ЧМ-2017

Статистика ЧМ-2017

Чемпионат мира – снова главный турнир планеты. И в это невозможно поверить

Fantasy Hockey по чемпионату мира по хоккею