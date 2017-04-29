Навальный против Албина, Де Хеа хочет в «Реал», Мутко и Медведев обсудили судейство в «Зенит» – «Урал» и другие новости

1. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин позвал Навального поработать на стадионе в Петербурге. Навальный в ответ попросил Албина рассказать, на какие деньги тот купил «Порш».

2. Давид Де Хеа попросил «МЮ» отпустить его в «Реал», пишет Marca.

3. Дмитрий Медведев и Виталий Мутко обсудили игру судейство в игре «Зенит» – «Урал». Мутко рассказал премьер-министру, сколько можно удалять игроков.

4. Представитель Департамента судейства заявил, что пенальти, с которого «Зенит» забил победный гол «Оренбургу», был ошибочным.

5. Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Нэшвиллом» (1-1) в Кубке Стэнли.

6. Некоторые игроки основы «Урала» пропустят игру с «Тереком» из-за подготовки к финалу Кубка России. Матч первого круга многим показался договорным.

7. Австралийский политик требует лишить Серену Уильямс титула Australian Open, поскольку она выиграла его «в паре» с эмбрионом.

8. Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Анетт Контавейт.

9. Ташчи согласился перейти в «Трабзонспор» и будет зарабатывать столько же, сколько в «Спартаке».

10. Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом» на два сезона.

11. Юрген Клопп заявил, что «Барселоне» и «Реалу» пришлось бы тяжело в АПЛ.

12. В плей-офф НБА «Бостон» и «Вашингтон» прошли во второй раунд.

Цитата. «Я далек от идей «Национального фронта» и не хотел бы их победы на выборах во Франции». Зинедин Зидан против бывшей партии Ле Пен