Главный тренер Зинедин Зидан высказался по поводу президентских выборов во Франции.

«Мои слова по этому поводу будут такими же, как и в 2002 году. Я далек от идей «Национального фронта» (французской националистической партии – прим. Sports.ru) и я хотел бы избежать их победы», – сказал Зидан.

Отметим, что во второй тур французских президентских выборов вышли Марин Ле Пен, ранее состоявшая в «Национальном фронте», и Эммануэль Макрон. Выборы состоятся 7 мая.