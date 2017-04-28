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    Зинедин Зидан: «Я далек от идей «Национального фронта» и не хотел бы их победы на выборах во Франции»

    Теги Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан политика

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу президентских выборов во Франции.

    «Мои слова по этому поводу будут такими же, как и в 2002 году. Я далек от идей «Национального фронта» (французской националистической партии – прим. Sports.ru) и я хотел бы избежать их победы», – сказал Зидан.

    Отметим, что во второй тур французских президентских выборов вышли Марин Ле Пен, ранее состоявшая в «Национальном фронте», и Эммануэль Макрон. Выборы состоятся 7 мая.

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