Медведев и Мутко обсудили судейство в матче «Зенит» – «Урал»: «Удивительная ситуация была»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с вице-премьером Виталием Мутко, обсудив с ним матч «Зенит» – «Урал» (2:0) и ситуацию с российским футболом в целом.
Медведев: У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трех человек с поля удаляют. Сколько вообще можно удалить игроков?
Мутко: Если семь человек на поле, то игра дальше невозможна, ее нужно останавливать.
Медведев: Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала.
Мутко: Мы, конечно, разобрались, считаем, что судья со своей задачей не справился. Не знаем, что за этим стоит – волнение или накал матча или открытие нового стадиона.
Медведев: Рука все время тянулась к красной карточке (улыбается)?
Мутко: Судья допустил первое ошибочное решение, а потом...
Медведев: ...Потом уже машинально доставал (красные карточки)
Это все можно рассматривать как курьез, но все мы должны работать на авторитет футбола – и мирового футбола, потому что мы чемпионат мира проводим, ну и российского.
Надо сделать так, чтобы наши люди с таким же удовольствием ходили смотреть футбол (как на хоккей – прим.)
Мутко: Сейчас мы предпринимаем усилия, связанные с изменением ситуации в футболе, потому что и доверие к сборной страны, и отношение к футболу снизилось. Наша задача – изменить эту ситуацию.
Медведев: Мы, конечно, все равно будем болеть за нашу сборную, будем болеть по-настоящему, но пусть они постараются тоже!
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