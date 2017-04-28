Медведев и Мутко обсудили судейство в матче «Зенит» – «Урал»: «Удивительная ситуация была»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с вице-премьером Виталием Мутко, обсудив с ним матч – «Урал» (2:0) и ситуацию с российским футболом в целом.

Медведев: У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трех человек с поля удаляют. Сколько вообще можно удалить игроков?

Мутко: Если семь человек на поле, то игра дальше невозможна, ее нужно останавливать.

Медведев: Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала.

Мутко: Мы, конечно, разобрались, считаем, что судья со своей задачей не справился. Не знаем, что за этим стоит – волнение или накал матча или открытие нового стадиона.

Медведев: Рука все время тянулась к красной карточке (улыбается)?

Мутко: Судья допустил первое ошибочное решение, а потом...

Медведев: ...Потом уже машинально доставал (красные карточки)

Это все можно рассматривать как курьез, но все мы должны работать на авторитет футбола – и мирового футбола, потому что мы чемпионат мира проводим, ну и российского.

Надо сделать так, чтобы наши люди с таким же удовольствием ходили смотреть футбол (как на хоккей – прим.)

Мутко: Сейчас мы предпринимаем усилия, связанные с изменением ситуации в футболе, потому что и доверие к сборной страны, и отношение к футболу снизилось. Наша задача – изменить эту ситуацию.

Медведев: Мы, конечно, все равно будем болеть за нашу сборную, будем болеть по-настоящему, но пусть они постараются тоже!