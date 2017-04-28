Некоторые игроки основы «Урала» не полетят на матч с «Тереком» из-за подготовки к финалу Кубка России
«Урал» начал подготовку к матчу 26-го тура чемпионата России с «Тереком».
Завтра екатеринбуржцы вылетят в Грозный.
«Отметим, что на игру с «Тереком» «Урал» отправится не в полном составе. Некоторые игроки основного состава команды останутся в Екатеринбурге, где будут планомерно готовиться к финальной игре Кубка России», – говорится в сообщении команды.
Матч «Терек» – «Урал» пройдет в субботу, игра «Урал» – «Локомотив» в финале Кубка – во вторник.
Ранее «Урал» и «Терек» несколько раз подозревали в проведении договорных матчей.
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