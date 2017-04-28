Некоторые игроки основы «Урала» не полетят на матч с «Тереком» из-за подготовки к финалу Кубка России

начал подготовку к матчу 26-го тура чемпионата России с .

Завтра екатеринбуржцы вылетят в Грозный.

«Отметим, что на игру с «Тереком» отправится не в полном составе. Некоторые игроки основного состава команды останутся в Екатеринбурге, где будут планомерно готовиться к финальной игре Кубка России», – говорится в сообщении команды.

Матч – пройдет в субботу, игра – «Локомотив» в финале Кубка – во вторник.

Ранее «Урал» и несколько раз подозревали в проведении договорных матчей.

Самая подозрительная команда России