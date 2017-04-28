Ташчи согласился перейти в «Трабзонспор» и будет зарабатывать столько же, сколько в «Спартаке»

Защитник Сердар Ташчи может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».

30-летний игрок встретился с представителями турецкого клуба и дал предварительное согласие на трансфер по завершении сезона.

Срок контракта немца с красно-белыми рассчитан до лета, поэтому в он перейдет бесплатно, на правах свободного агента.

При этом в Турции ему предложили ту же зарплату, что и в «Спартаке» – 2,5 миллиона евро в год. Также предусмотрен бонус за подписание контракта.