Ташчи согласился перейти в «Трабзонспор» и будет зарабатывать столько же, сколько в «Спартаке»
Защитник «Спартака» Сердар Ташчи может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».
30-летний игрок встретился с представителями турецкого клуба и дал предварительное согласие на трансфер по завершении сезона.
Срок контракта немца с красно-белыми рассчитан до лета, поэтому в «Трабзонспор» он перейдет бесплатно, на правах свободного агента.
При этом в Турции ему предложили ту же зарплату, что и в «Спартаке» – 2,5 миллиона евро в год. Также предусмотрен бонус за подписание контракта.
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